عن المرأة اللغز خلف ترامب.. مكتب التحقيقات الفيدرالي: الادعاءات بشأن مسؤولة مكتبنا "كاذبة وغير مسؤولة"

وأضاف: "هذه المزاعم خطيرة، وغالبًا ما تؤدي إلى تهديدات ضد أعضاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وضد أسرهم، وسيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل على محاسبة أي شخص يقوم بتوجيه تهديدات عنيفة ضده أو ضد أي من زملائنا في تطبيق القانون.