بعد إيقاف الطبيب وإقالة مدير المستشفى.. شاهد ما فعله جراح صيني بامرأة في غرفة العمليات

وقالت الصحيفة: على الرغم من أن الحادث وقع في عام 2019؛ إلا أن الفيديو لم يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية إلا هذا الأسبوع؛ مما أثار غضبًا على الإنترنت.