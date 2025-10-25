بعد سنوات من المفاوضات .. الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية، حيث أشار الموقع الرسمي للأمم المتحدة إلى أن حرفًا واحدًا في عنوان موقع إلكتروني قد يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة، نتيجة لعمليات التصيد الاحتيالي التي باتت أكثر تطورًا وانتشارًا.