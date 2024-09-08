تسابق الزمن.. اليابان تطور نظامًا متقدمًا للتنبُّؤ بانتشار الرماد البركاني تحسبًا لثوران جبل فوجي

ويُعتقد أن جبل فوجي كان يثور خلال الـ5600 سنة الماضية كل 30 سنة في المتوسط، ومع ذلك لم يثر لأكثر من ثلاثة قرون، منذ ثوران بركان هويي في 16 ديسمبر عام 1707؛ حيث تساقط الرماد من الجبل بشكل متقطع لمدة 16 يومًا ووصل إلى ما يعرف الآن بوسط طوكيو.