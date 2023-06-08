الإمارات.. "هيئة الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية للتعامل مع الحالة المدارية

ووفق بوابة "العين" الإخبارية؛ فمن خلال المتابعة المستمرة من قِبَل الجهات المعنية، أكدت وزارة الداخلية والفِرَق المعنية بدولة الإمارات، أن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات تقع على رأس الأولويات، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.