الإمارات.. "هيئة الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية للتعامل مع الحالة المدارية

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، الخميس، جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المدارية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية كلٌّ ضمن اختصاصه، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط استمرارية الأعمال للجهات الحيوية.
وعقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، اجتماعًا لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية؛ للوقوف على جاهزية واستعداد الجهات للتعامل مع الحالة المدارية التي قد تتأثر بها الإمارات خلال الفترة المقبلة، بحضور وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية والمركز الوطني للأرصاد.
ووفق بوابة "العين" الإخبارية؛ فمن خلال المتابعة المستمرة من قِبَل الجهات المعنية، أكدت وزارة الداخلية والفِرَق المعنية بدولة الإمارات، أن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات تقع على رأس الأولويات، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.
وأهابت بالجمهور عدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الإمارات.