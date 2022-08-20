الكونجرس الأمريكي يسعى حاليًّا وراء منصات التواصل الداعمة لترامب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أعضاء في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، بعثوا برسائل إلى 8 منصات تواصل اجتماعي، بضرورة تقييد أي تهديدات لـ"إف بي آي"، بما في ذلك "ميتا" و"تويتر" و"تيك توك" و"تيليجرام"، بالإضافة إلى منصات يمينية مثل "تروث سوشيال" و"رومبل" و"جيتر".