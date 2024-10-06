"عاصفة الملح" الصينية المتهم الأول.. هجوم سيبراني "يستهدف أنظمة التنصت الأمريكية" الرسمية

وتذكر الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن هذا الخرق أتاح "للقراصنة" الوصول إلى معلومات عن الأنظمة التي تستخدمها الحكومة الأمريكية لطلبات التنصت المعتمدة من قِبَل المحكمة. وأن المجموعة -منذ أشهر- تَمكنت من الوصول إلى البنية التحتية للشبكة المستخدمة للتعاون مع الطلبات القانونية الأمريكية لبيانات الاتصالات؛ مما يمثل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي.