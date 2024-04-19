ما مدى الضرر الذي أحدثته الضربة الإسرائيلية في أصفهان؟.. هذا ما كشفته الأقمار الصناعية

كشفت صورٌ للأقمار الصناعية، التُقطت لقاعدة جوية في مدينة أصفهان الإيرانية، استهدفها هجوم إسرائيلي صباح اليوم الجمعة، عن عدم وجود أضرار كبيرة بالمنشأة العسكرية الإيرانية.
ووفقًا لشبكة "CNN" الأمريكية، فإنه لم يُعثر على أي حفر كبيرة في الأرض، ولا مبانٍ مدمرة بشكل واضح؛ مما يدعو للحاجة لصور إضافية للتحقق بشكل أكبر.
والتُقطت الصور بأقمار صناعية من نوعية "SAR"، المعروفة باسم (رادار الفتحة الاصطناعية)، وهي تقنية استشعار عن بُعد، تستخدم الرادار لالتقاط صور لسطح الأرض.
وتوفر صور "SAR" رؤى قيمة على سطح الأرض، يمكنها اختراق السحب، وتوفير صور عالية الدقة للسطح بغض النظر عن الظروف الجوية. وتُستخدم صورها في مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل إدارة الكوارث، والزراعة، والغابات، والدفاع.
ومع ذلك، فإن صور "SAR" معقدة، ويصعب تفسيرها؛ بسبب ضوضاء البقع، والتشوهات الهندسية، والاختلافات الإشعاعية.
وقللت إيران من الحادث، ورفضت الاعتراف بكونه هجومًا إسرائيليًّا، وأشارت وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون إلى أنه عدد صغير من الانفجارات، قالوا إنها ناجمة عن إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية ثلاث طائرات مسيرة فوق مدينة أصفهان.
ووصفت طهران الحادث بأنه هجوم من قِبل متسللين، وليس من قِبل إسرائيل؛ ما يُجنّب الحاجة إلى الانتقام.