ما مدى الضرر الذي أحدثته الضربة الإسرائيلية في أصفهان؟.. هذا ما كشفته الأقمار الصناعية

وقللت إيران من الحادث، ورفضت الاعتراف بكونه هجومًا إسرائيليًّا، وأشارت وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون إلى أنه عدد صغير من الانفجارات، قالوا إنها ناجمة عن إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية ثلاث طائرات مسيرة فوق مدينة أصفهان.