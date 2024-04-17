محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقضي بالإعدام على قاتل الشاب "بدر"

وانتشر ساعتها وسم "العدالة لبدر" في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث دون المغردون عبارات الإدانة والاستنكار لهذه الجريمة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر وطالبوا بتنفيذ أقصى العقوبات في حق المتهم حتى يكون عبرة لكل من يفكر في تنفيذ جرائم مماثلة.