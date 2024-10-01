وسط توقعات بارتفاع الحصيلة إلى 600 قتيل.. إعصار هيلين يودي بحياة 133 شخصًا في أمريكا

واتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، الذي وصل إلى منطقة منكوبة في جورجيا، الاثنين، السلطات الفيدرالية وولاية نورث كارولاينا الشمالية، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بـ"تعمد عدم مساعدة الناس في المناطق الجمهورية"؛ وذلك في منشور على منصته "تروث سوشال".