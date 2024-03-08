للمرة الأولى.. إضاءات رمضانية في فرانكفورت الألمانية

يستعد المسلمون في مدينة فرانكفورت الألمانية لاستقبال شهر رمضان المبارك بتزيين شوارع المدينة وذلك للمرة الأولى.
ومن المقرر تزيين شارع "جروس بوكنهايمر" المعروف أيضًا باسم "فريجاس" في وسط المدينة بهذه المناسبة الدينية، حيث ستتم إضاءته ابتداءً من يوم الأحد المقبل، الموافق 10 مارس الجاري.
وجاء هذا القرار بناءً على مبادرة أحد أعضاء مجلس مدينة فرانكفورت، الذي أشار إلى أن الإضاءة المستخدمة مستوحاة من إضاءة مماثلة تم تنفيذها مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن.
وأكد أن مدينة فرانكفورت هي أول مدينة في ألمانيا تزين أحد شوارع وسط المدينة بإضاءة خاصة بمناسبة شهر رمضان.
وأوضح المتحدث باسم عمدة المدينة أن تكلفة الإضاءة بلغت 75.000 يورو، مشيرًا إلى أن نحو 150.000 مسلم يعيشون في فرانكفورت.
ويعدّ توفير هذه الإضاءات تعبيرًا عن التعايش السلمي، وتقديرًا للمجتمع المسلم في المدينة.