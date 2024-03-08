للمرة الأولى.. إضاءات رمضانية في فرانكفورت الألمانية

وجاء هذا القرار بناءً على مبادرة أحد أعضاء مجلس مدينة فرانكفورت، الذي أشار إلى أن الإضاءة المستخدمة مستوحاة من إضاءة مماثلة تم تنفيذها مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن.