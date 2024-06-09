أربعة أشخاص على ارتفاع 88.51 كم.. طائرة تنظم رحلة سياحية إلى حافة الفضاء

قالت شركة فيرجين جالاكتيك التي أسسها ريتشارد برانسون، السبت، إنها نقلت أربعة سائحين بصحبة طيارين إلى حافة الفضاء وعادوا على متن طائرتها الفضائية، في ثاني رحلة لها هذا العام.