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أربعة أشخاص على ارتفاع 88.51 كم.. طائرة تنظم رحلة سياحية إلى حافة الفضاء
قالت شركة فيرجين جالاكتيك التي أسسها ريتشارد برانسون، السبت، إنها نقلت أربعة سائحين بصحبة طيارين إلى حافة الفضاء وعادوا على متن طائرتها الفضائية، في ثاني رحلة لها هذا العام.
وحسب وكالة "رويترز"؛ فقد نقلت بعثة جالاكتيك، سبعة ركاب من تركيا والولايات المتحدة وإيطاليا، إلى ارتفاع حوالى 88.51 كيلومترًا، في رحلة استمرت ما يزيد قليلًا على الساعة.
وقالت شركة السياحة الفضائية إن المهمة أقلعت وعادت إلى مطار سبيس بورت أمريكا في نيو مكسيكو، السبت.
وقالت الشركة في بيان إنها تمثل الرحلة التجارية الأخيرة لطائرة فيرجن من طراز "في. إس. إس. يونيتي" الفضائية؛ إذ تُنتج الشركة الآن مركبات فضاء من الجيل الرابع والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة التجارية في عام 2026.