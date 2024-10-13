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بالصور: الأضواء الشمالية تضيء السماء وتُزيِّنها.. هكذا بدت في مناطق متفرقة من العالم

شوهدت في سماء عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة
الشفق القطبي يضيء سماء ألبرتا بكندا فوق مضخات النفط
الشفق القطبي يضيء سماء ألبرتا بكندا فوق مضخات النفطأسوشيتد برس
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قبل أيام قليلة تزيَّنت سماء عدد من البلدان حول العالم بالألوان الزاهية للشفق القطبي، أو ما تسمى ظاهرة الأضواء الشمالية، بعد أن ضربت عاصفة شمسية الأرض متسببة في نشوء الظاهرة الجمالية.

الأضواء الشمالية كما تظهر من مرصد بوجالت الفلكي في برشلونة بإسبانيا
الأضواء الشمالية كما تظهر من مرصد بوجالت الفلكي في برشلونة بإسبانيا أسوشيتد برس

وشوهدت الظاهرة المميزة في سماء بعض الدول الأوروبية، مثل: النمسا وألمانيا وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والنرويج، كما شوهدت في الولايات المتحدة ودول أخرى.

الشفق القطبي يجتذب المعجبين في سماء بريطانيا
الشفق القطبي يجتذب المعجبين في سماء بريطانيا رويترز

وتركت لنا الظاهرة بعض الصور والمشاهد الخلابة التي تمكَّن المصورين من التقاطها في عدد من بقاع الكرة الأرضية.

الشفق القطبي يزين سماء فالموث بولاية مين الأمريكية
الشفق القطبي يزين سماء فالموث بولاية مين الأمريكيةأسوشيتد برس

وتعد الظاهرة مزيجًا من الألوان الزاهية التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية؛ فهي وثيقة الصلة بالمناطق القطبية. وتحدث معظم ظواهر الشفق في المنطقة المعروفة باسم منطقة الشفق القطبي، المحددة بدائرتَي العرض 3° و6°، وخطَّي الطول 10° و20° من الأقطاب المغناطيسية الأرضية في جميع الأوقات المحلية (أو خطوط الطول)، وتظهر بوضوح ليلاً في الظلام.

الشفق القطبي يعانق النجوم في سماء ولاية ويسكونسن الأمريكية
الشفق القطبي يعانق النجوم في سماء ولاية ويسكونسن الأمريكيةيو إس آي توداي

وعلى الرغم من ارتباطها الوثيق بالمناطق القطبية إلا أنه يمكن أن تتشكل الظاهرة خارج دائرتها التقليدية؛ إذ يمكن أن تشهدها بعض المناطق غير القطبية بسبب العاصفة الأرضية المغناطيسية، التي تعمل على توسيع نطاق هذه الظاهرة إلى ما يقارب 2000كم. ويكون الانتشار الفوري والعشوائي منحرفًا بمقدار درجتَيْن أو ثلاث عن القطب المغناطيسي.

تتوهج الأضواء الشمالية فوق المناظر الطبيعية في شرق براندنبورج بألمانيا
تتوهج الأضواء الشمالية فوق المناظر الطبيعية في شرق براندنبورج بألمانيا أسوشيتد برس
سماء ألاسكا تتزين بالأضواء الشمالية وألوانها الزاهية
سماء ألاسكا تتزين بالأضواء الشمالية وألوانها الزاهية جيتي
مجرة __درب التبانة والأضواء الشمالية يظهران معاً في ظهور نادر للظاهرة في جبال سييرا الشرقية في كاليفورنيا الأمريكية
مجرة __درب التبانة والأضواء الشمالية يظهران معاً في ظهور نادر للظاهرة في جبال سييرا الشرقية في كاليفورنيا الأمريكية جيتي

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