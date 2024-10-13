بالصور: الأضواء الشمالية تضيء السماء وتُزيِّنها.. هكذا بدت في مناطق متفرقة من العالم

وعلى الرغم من ارتباطها الوثيق بالمناطق القطبية إلا أنه يمكن أن تتشكل الظاهرة خارج دائرتها التقليدية؛ إذ يمكن أن تشهدها بعض المناطق غير القطبية بسبب العاصفة الأرضية المغناطيسية، التي تعمل على توسيع نطاق هذه الظاهرة إلى ما يقارب 2000كم. ويكون الانتشار الفوري والعشوائي منحرفًا بمقدار درجتَيْن أو ثلاث عن القطب المغناطيسي.