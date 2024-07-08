احذر سيارات الوقود على الطريق.. شاهد لحظة انفجار شاحنة غاز بالبرازيل

وبسرعة وصلت سيارة إطفاء، بينما تجمّع عدد من الناس من أجل التقاط الصور والفيديوهات، وفجأة انفجر خزان الغاز، وتطايرت أجزاء منه على مسافة بعيدة، وتسبب الانفجار بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، لثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة صحفيين وثلاثة من رجال الإطفاء، رغم ارتدائهم ملابس واقية ضد الحريق، بينما لا يزال اثنان من مشاهدي الحادث في المستشفى تحت الملاحظة.