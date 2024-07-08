احذر سيارات الوقود على الطريق.. شاهد لحظة انفجار شاحنة غاز بالبرازيل

إذا شاهدت شاحنة غاز أو وقود مشتعلة فعليك الابتعاد عنها فورًا، لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد على الأقل، فقد أظهر فيديو مروع لحظة إصابة ثمانية أشخاص في انفجار شاحنة مملوءة بالغاز، وتحولها إلى كرة من اللهب على الطريق السريع في البرازيل.
وبحسب موقع "جي 1" الإخباري البرازيلي، وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، على الطريق السريع "بيليم-برازيليا"، خارج مدينة باراجوميناس بمنطقة بارا جنوبي شرق البرازيل.
وكانت شاحنة الغاز متوجهة إلى بلدية ماراكانا، حين حدث عطل بأحد الإطارات واشتعلت فيه النيران، وتمكّن السائق من إيقاف السيارة على جانب الطريق، لكن النيران امتدت إلى بقية الشاحنة.
وبسرعة وصلت سيارة إطفاء، بينما تجمّع عدد من الناس من أجل التقاط الصور والفيديوهات، وفجأة انفجر خزان الغاز، وتطايرت أجزاء منه على مسافة بعيدة، وتسبب الانفجار بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، لثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة صحفيين وثلاثة من رجال الإطفاء، رغم ارتدائهم ملابس واقية ضد الحريق، بينما لا يزال اثنان من مشاهدي الحادث في المستشفى تحت الملاحظة.
وبحسب "جي 1"، حذرت إدارة الإطفاء بمدينة باراجوميناس، من أن هذه الانفجارات خطيرة للغاية، فيمكن أن تقذف الشظايا لمسافة طويلة.
ويقول قائد مجموعة رجال الإطفاء الأولى خورخي أوليفيرا: "يشكّل هذا النوع من الانفجارات خطورة كبيرة للغاية بسبب الشظايا التي يمكن رميها لمسافة تصل إلى كيلومتر واحد".
وينصح "أوليفيرا" بشدة: "أن تحافظ على مسافة لا تقل عن 500 متر أو أكثر، وأن تضع نفسك في مكان آمن، خلف حاجز أو خلف السيارات نفسها إذا تصادف قيادتك لسيارتك على الطريق وقت الحادث"