الكويت.. "بطاقة ممغنطة" لعقود الزواج

وأضاف المصدر أن "البطاقة الجديدة ستضم اسمي الزوجين ورقميهما المدنيين وجنسيتيهما ورقم عقد الزواج وتاريخه، وذلك وفق ما هو مُدوّن في العقد الأصلي، وباللغتين العربية والإنجليزية؛ وذلك للتسهيل على ذوي الشأن في استخدامها داخل وخارج البلاد في حجز الفنادق ومراجعة المستشفيات وغيرهما، من دون الحاجة لحمل العقد المحرر، بالإضافة إلى المحافظة على الخصوصية في البيانات المكتوبة بالعقد الأصلي، مثل قيمة المهر والديانة والمذهب وشروط الزواج وأسماء الشهود، والتي لا يحق لغير الزوجين والقاضي الاطلاع عليها وقت الحاجة".