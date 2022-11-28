الأعلى في دول الخليج.. الكويت تسجل نسبة مرعبة للإصابة بالسكري بين الكبار

ونقل استشاري الغدد الصماء والسكري، رئيس رابطة السكري الكويتية الدكتور وليد الضاحي، عن تقرير صادر عن فيدرالية السكري العالمية، يشير إلى أن هذه النسبة للإصابات "تُعد الأعلى بين دول الخليج، أما نسبة الإصابة بالسمنة وقلة الحركة في الكويت فتعتبر الأعلى في منطقة الخليج أيضًا".