ما علاقتها بالكوارث؟.. العثور على "سمكة القيامة" قبل أيام من زلزال لوس أنجلوس

عثرت مجموعة من راكبي الكاياك والغواصين قبالة ساحل مدينة سان دييغو، على سمكة مجداف نادرة يبلغ طولها 12 قدمًا، وهي مخلوق يعيش في أعماق البحار ونادرًا ما يُرى ونادرًا ما يظهر في مياه كاليفورنيا.
وحسب موقع "الحرة"، تم العثور على السمكة الفضية عائمة ونافقة، ونقلها خبراء البحار إلى الشاطئ لمزيد من الدراسة. وغالبًا ما ترتبط سمكة المجداف بالأساطير التي تتوقع حدوث الكوارث الطبيعية، ولهذا يطلق عليها لقب "سمكة يوم القيامة".
وذكرت شبكة "فوكس" عن مؤسسة سكريبس لعلوم المحيطات، في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، أنه لم يتم الإبلاغ سوى عن 20 سمكة مجداف في الولاية الأمريكية منذ عام 1901.
وتم رصد السمكة في أنحاء اليابان أثناء الزلازل الكبرى؛ فيما ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات مدينة لوس أنجلوس في 12 أغسطس بعد يومين من اكتشاف السمكة؛ وفقًا لشبكة "فوكس".