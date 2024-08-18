ما علاقتها بالكوارث؟.. العثور على "سمكة القيامة" قبل أيام من زلزال لوس أنجلوس

عثرت مجموعة من راكبي الكاياك والغواصين قبالة ساحل مدينة سان دييغو، على سمكة مجداف نادرة يبلغ طولها 12 قدمًا، وهي مخلوق يعيش في أعماق البحار ونادرًا ما يُرى ونادرًا ما يظهر في مياه كاليفورنيا.