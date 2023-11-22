"لأن ما فعله حقير وعنصري".. إجراء صارم من شركة أمريكية مع مستشار سابق لأوباما بعد إهانته لبائع طعام مسلم

وحسب صحيفة "الصن " البريطانية، أصدرت "جوثام" وهي لوبي ضغط من نيويورك والعاصمة الأمريكية واشنطن العاصمة، بيانًا قالت فيه إنها أنهت كل ارتباطاتها بستيوارت سيلدوويتز، وهو موظف سابق في وزارة الخارجية ومسؤول في الأمن القومي، ومستشار للرئيس السابق باراك أوباما، زاعمة أنه لم يسهم بأي عمل في الشركة في السنوات الأخيرة.