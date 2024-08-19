حول العالم في صورة: زحام على فتات الطعام.. والمجاعة تلاحق غزة

ويشير التقرير الصادر قبل أقل من شهرين إلى أن نحو 343 ألف شخص يعانون مجاعة كارثية، أي المرحلة الخامسة من التصنيف. وتعني المرحلة الخامسة من التصنيف أنه "لا تستطيع الأُسر تلبية احتياجاتها الأساسية نتيجة نقص الغذاء الشديد؛ ما يعني حدوث مجاعة دون وجود أي قدرة على التكيف مع الواقع"، وهي مرحلة تستدعي اتخاذ إجراءات فورية واسعة النطاق من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية.