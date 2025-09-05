مصر تتصدر العالم بـ72%.. القاهرة تعلن إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة صحية خطيرة

أثارت تصريحات الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، حول تصدر مصر قائمة أعلى دول العالم في الولادة القيصرية بنسبة 72% جدلاً واسعاً، نظراً لما تحمله هذه النسبة من تداعيات صحية خطيرة على الأمهات والأطفال. وأكدت الوزارة أن هذا المعدل يفوق التوصيات الطبية العالمية التي تحدد نسبة الولادة القيصرية المثلى عند 15% فقط.
بدأت النسبة في مصر بالارتفاع التدريجي منذ عام 2008، حيث كانت 28%، ثم وصلت إلى 52% عام 2015، لتتربع على القمة لاحقاً بنسبة 72%. وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع الكبير يستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة للحد من العمليات غير الضرورية.
في هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حزمة قرارات جديدة تشمل إلزام المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير شهرية مفصلة عن الولادات ونسبة العمليات القيصرية، وتحليل الحالات وفق نظام "روبسون"، مع توضيح التحديات التي تواجه الفرق الطبية. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وتحسين خدمات النساء والتوليد، تماشياً مع المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية".
وقالت عبلة الألفي: "هدفنا خفض نسبة الولادة القيصرية إلى 50% بنهاية 2025، لأن صحة المرأة والطفل أولوية لا تقبل المساومة".