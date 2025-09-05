مصر تتصدر العالم بـ72%.. القاهرة تعلن إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة صحية خطيرة

في هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حزمة قرارات جديدة تشمل إلزام المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير شهرية مفصلة عن الولادات ونسبة العمليات القيصرية، وتحليل الحالات وفق نظام "روبسون"، مع توضيح التحديات التي تواجه الفرق الطبية. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وتحسين خدمات النساء والتوليد، تماشياً مع المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية".