انتشار وباء جديد بين الأطفال في السودان

الحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية معدية، وتُعرف بالطفح الجلدي الأحمر المميز، أو "الحصبة ذات الثلاثة أيام".. تتشابه مع أعراض الحصبة العادية فقط؛ أما وجه الاختلاف فيأتي في فيروس الحصبة الألمانية المتسبب فيها، وهو يختلف تمامًا عن فيروس الحصبة العادية المسبب للمرض.