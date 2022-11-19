انتشار وباء جديد بين الأطفال في السودان

أعلنت السودان عن انتشار وباء بين الأطفال، كما نصحت المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك الوباء؛ خاصة بعد ما انتشر بين الطلاب في المدارس، وازدادت حالات انتقال العدوى بهذا الوباء؛ مما استدعى أن تعلن الحكومة السودانية أخذ الحيطة والحذر.
ورصدت وزارة الصحة السودانية خلال الأيام القليلة الماضية، حالات مرَضية من الأطفال الذين يشتكون من أعراض معينة.. وبعد تحليل هذه الأعراض والكشف عليهم؛ اتضح أن هؤلاء الأطفال مصابون بالحصبة الألمانية، وأن هذه الأعراض هي أعراض الحصبة الألمانية.
الحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية معدية، وتُعرف بالطفح الجلدي الأحمر المميز، أو "الحصبة ذات الثلاثة أيام".. تتشابه مع أعراض الحصبة العادية فقط؛ أما وجه الاختلاف فيأتي في فيروس الحصبة الألمانية المتسبب فيها، وهو يختلف تمامًا عن فيروس الحصبة العادية المسبب للمرض.
أعراض الحصبة الألمانية ليست بالأعراض الخطيرة كأعراض الحصبة العادية، وإنما تصبح خطيرة في بعض الحالات خاصة مع الأطفال.. الحصبة الألمانية عند الأطفال شديدة الخطورة، ولا بد من أخذ الحيطة والحذر والدواعي الصحية من قِبَل الأهالي.