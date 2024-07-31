دراسة: أصحاب الضمير الحي يعيشون حياة أطول

قال باحثون روسيون: إن خمس خواصّ أساسية غير معرفية لدى الإنسان تؤثّر إلى حدّ بعيد على طول عمره.
وأفادت الخدمة الصحفية للمدرسة الروسية العليا للاقتصاد، بأن أصحاب الضمير الحي يعيشون لمدة أطول بنسبة 20% من غيرهم، في حين يزيد عدم الاستقرار العاطفي من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 12%؛ وفق وكالة "تاس" الروسية.
وقالت الباحثة في كلية العلوم الاقتصادية بالمدرسة العليا للاقتصاد "كسينيا روجكوفا": "إن الالتزام بنمط حياة صحي هو العامل الأكثر تأثيرًا. ومن بين التأثيرات الأخرى يمكن ذكر الاستثمار في التعليم؛ حيث أظهرت الأبحاث بشكل منهجي أن الأشخاص الأكثر تعليمًا يعيشون لفترة أطول".
وتوصلت "روجكوفا" إلى هذا الاستنتاج عند تحليل البيانات التي جمعت في إطار تنفيذ المشروع الروسي الخاص بمراقبة الوضع الاقتصادي وارتباطه بصحة السكان بين عامَيْ 2011 و2016.
وأجرى المتخصصون من المدرسة العليا للاقتصاد استطلاعَ رأي، ليس لتقييم الجوانب الاقتصادية المختلفة في نشاط العمل للروس فحسب، بل درسوا أيضًا حالتهم الصحية والنفسية.
وعلى وجه التحديد قيّم الباحثون مدى انفتاح المشاركين في استطلاع الرأي على تجارب جديدة، كما قيّموا ضميرهم، واستقرارهم العاطفي وموقفهم الجيد من المحيط وانفتاحهم على الآخرين.
وتعدّ هذه الخصائص النفسية جزءًا ممّا يسمّى بـ"الخواص الخمسة الكبيرة الأساسية"، وهي مجموعة من الخواصّ غير المعرفية التي تعتبر حاسمة في تشكيل شخصية الفرد.
ووجدت "روجكوفا" أنّ الخواصّ الخمس الكبيرة الأساسية أثّرت بالدرجة الأولى على صحة المشاركين في الاستطلاع واحتمالية وفاتهم المبكرة بين عامَيْ 2012 و2021.
وبالتالي: فإن الأشخاص أصحاب الضمير الحي يعيشون أطول بنسبة 12-20% من المشاركين الآخرين، في حين أنّهم كانوا أقلّ عرضة للإبلاغ عن اعتلال الصحة بنسبة 1.5%.
وعلى نحو مماثل أدّت المستويات المرتفعة من التوتر إلى زيادة احتمال الوفاة المبكرة لدى المشاركين الذكور، بنسبة 12%، كما أدى الانفتاح على التجارب الجديدة إلى خفض معدل الوفيات بين النساء بنسبة 15%.
فيما تأمّل "روجكوفا" أن يؤدّي فهم ذلك إلى تشجيع الباحثين الآخرين على تطوير أساليب يمكنها تطوير الخواص غير المعرفية الأساسية لدى الروس في مرحلة الطفولة؛ الأمر الذي من شأنه أن يطيل عمرهم ويحسن صحتهم.