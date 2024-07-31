دراسة: أصحاب الضمير الحي يعيشون حياة أطول

وقالت الباحثة في كلية العلوم الاقتصادية بالمدرسة العليا للاقتصاد "كسينيا روجكوفا": "إن الالتزام بنمط حياة صحي هو العامل الأكثر تأثيرًا. ومن بين التأثيرات الأخرى يمكن ذكر الاستثمار في التعليم؛ حيث أظهرت الأبحاث بشكل منهجي أن الأشخاص الأكثر تعليمًا يعيشون لفترة أطول".