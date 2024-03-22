صور مفزعة: فوضى في موسكو.. جثث على الأرصفة ولهب.. و"داعش" تتبنَّى الهجوم الدموي

وألقى المهاجمون بعد ذلك قنبلة يدوية، أو قنبلة حارقة؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في القاعة، فيما استلقى الناس في القاعة على الأرض هربًا من إطلاق النار لمدة 15 إلى 20 دقيقة، قبل أن يتمكنوا من الزحف للخروج.