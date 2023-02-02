شاهد أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت.. والمتهمون مواطنان وسيلانيان

معلومات عن تشكيل عصابي

وكانت معلومات قد وردت إلى قطاع الأمن الجنائي ممثلًا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها، وبإجراء المزيد من التحريات والتأكد من صحة المعلومات، وبعد استصدار الإذن القانوني تم مداهمة وكر التخزين، وبتفتيشه تم ضبط 4 أشخاص، و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع، بالإضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا، وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهّزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور.