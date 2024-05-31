حاج مصري أدى العمرة وقام الليل ومات بالحرم عقب صلاة الفجر

تُوفِّي الحاج المصري عبدالحليم محمد علي أثناء وجوده بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج، إثر تعرُّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن الدكتور أحمد عبدالحليم، ابن الفقيد، أنه تم دفن والده في مكة المكرمة، وإقامة عزاء مساء أمس الجمعة بقرية "دبيج" التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية شمالي مصر.
وبحسب الصحيفة، أكد مرافقون للفقيد في الحج أن الحاج عبدالحليم محمد علي، الذي وصل لمكة منذ أيام، حرص على أداء العمرة ليلة الخميس، ثم قام الليل في الحرم حتى صلاة الفجر، بعدها تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية، تُوفِّي إثره، وأقيمت له صلاة جنازة في الحرم المكي عقب صلاة الجمعة، ودفن بمكة المكرمة.