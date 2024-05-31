حاج مصري أدى العمرة وقام الليل ومات بالحرم عقب صلاة الفجر

وبحسب الصحيفة، أكد مرافقون للفقيد في الحج أن الحاج عبدالحليم محمد علي، الذي وصل لمكة منذ أيام، حرص على أداء العمرة ليلة الخميس، ثم قام الليل في الحرم حتى صلاة الفجر، بعدها تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية، تُوفِّي إثره، وأقيمت له صلاة جنازة في الحرم المكي عقب صلاة الجمعة، ودفن بمكة المكرمة.