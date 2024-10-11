بالصور: خلف دماراً غير عادي.. "ميلتون" يمزق فلوريدا الأمريكية

ووصل إعصار "ميلتون" إلى اليابسة بقوة الفئة الثالثة، بعد مخاوف بعد مخاوف من وصوله إلى الفئة الخامسة الأعلى تدميراً على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك ظل واحداً من أكثر الأعاصير التي تضرب المنطقة تدميراً في السنوات الأخيرة، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني للأعاصير (NHC).