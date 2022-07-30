صور للجنية تحوم في السماء.. "السفينة الطائرة" تسكن غربي إيطاليا!

وينشأ الوهم البصري عندما تسخن حرارة الشمس في الغلاف الجوي فوق اليابسة والبحر؛ مما يخلق تدرجًا في درجات الحرارة، ونتيجة ذلك ستكون هناك طبقة من الهواء الدافئ فوق طبقة أخرى من الهواء البارد، وهو ما يؤدي إلى أن الضوء القادم من السفينة أثناء مروره عبر الفجوات في التيارات الهوائية ينحرف.