حول العالم في صورة: نظرات الأب لجثمان ابنه تخاطب ضمير العالم الصامت عن جرائم غزة

بات هذا المشهد، وهذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" متكررة في غزة، أب يحمل جثمان فلذة كبده، ويبكي بحرقة، في الوقت الذي منح العالم ضميره الإنساني إجازة مفتوحة، كما منح إسرائيل شيكًا على بياض لاستكمال ممارساتها الوحشية ضد سكان القطاع، وذبح المدنيين الأبرياء أمام مرأى ومسمع الجميع.