بالفيديو.. شاهد ما فعله فهد هارب في شوارع إسلام أباد

وقال مدير لجنة حماية الحياة البرية في إسلام أباد طارق بنغاش: "توصلنا من خلال الاستنتاجات الأولى، إلى أنّ الفهد مدجّن ولا يعيش في البرية، إلا أنه كان يشعر بالخوف ولم يتوقف عن الزئير".