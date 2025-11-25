عاصفة تضرب ولاية كوينزلاند الأسترالية وتقطع الكهرباء عن 150 ألف منزل

ضربت عاصفة قوية ولاية كوينزلاند الأسترالية اليوم، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 150 ألف منزل بعد اجتياح العاصفة لمناطق بريزبن وريدكليف وماروتشدور وعدد من المدن الساحلية.
وسُجلت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة قرب مطار بريزبن، فيما تساقطت حبات برد ضخمة بحجم كرات الجولف، مما تسبب في تضرر خطوط الكهرباء وانقلاب عدد من المركبات.
وأوضحت السلطات الأسترالية أن العاصفة أدت إلى سقوط مئات خطوط الكهرباء وتعطل خدمات الطاقة في موريتون باي وساحل الشمس، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل بعد اقتلاع أسقفها.
وأشار مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إلى أن العواصف الشديدة تتجه نحو الشمال، مرجّحًا استمرار الرياح المدمرة وحبات البرد الكبيرة خلال الساعات المقبلة.