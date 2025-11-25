عاصفة تضرب ولاية كوينزلاند الأسترالية وتقطع الكهرباء عن 150 ألف منزل

ضربت عاصفة قوية ولاية كوينزلاند الأسترالية اليوم، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 150 ألف منزل بعد اجتياح العاصفة لمناطق بريزبن وريدكليف وماروتشدور وعدد من المدن الساحلية.