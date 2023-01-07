الاستشارات الطبية عبر مواقع التواصل.. 5 مخاطر تهدد حياتك بسببها

لم تكتفِ المنصات الاجتماعية بالهيمنة على عالمي التواصل والترفيه فقط، بل سرعان ما غدت مصدرًا للاستشارات الطبية والصحية، ويعتبرها البعض بديلًا لزيارة عيادات الأطباء التي تتزين جدرانها بشهادات لا تعد ولا تحصى.