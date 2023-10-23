"رعب وتشنجات وأعراض خطيرة".. تقرير: صدمات نفسية تواجه أطفال غزة

قال أطباء نفسيون في قطاع غزة: إن العديد من الأطفال هناك يعانون من أزمات واضطرابات نفسية، بعد مضيّ أكثر من أسبوعين على القصف الإسرائيلي المكثف، الذي يستهدف كل مكان في قطاع غزة، المحاصر منذ 16 عامًا.