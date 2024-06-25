في قضية الحج بلا تصريح.. الأردن: إيقاف 19 شخصًا ومنع 10 من السفر وإغلاق شركات سياحة ومصادرة أموالها

وبيّنت الأمانة العامة أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة بيّنت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال، باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج؛ وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تُخَوّلهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها، بأن التصاريح التـي تم استصدارها للحجاج لا تُخَولهم أداء مناسك الحج؛ وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.