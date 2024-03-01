أخطر 20 مرة من كورونا.. وباء "إكس" الغامض يدق ناقوس الخطر.. فما قصته؟

وجاء التحذير الأول عبر مدير المنظمة الأممية في 17 يناير الماضي في حلقة نقاش بعنوان "الاستعداد لمرض إكس"، وذلك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وحينها دعا الدول إلى الاستعداد لمواجهة الوباء، معربًا عن تفاؤله بتوصل بلدان العالم إلى اتفاق حول الوباء بحلول مايو المقبل، ثم عاد "جيبريسوس" في منتصف فبراير ليحذر بشدة من احتمالية تفشي الوباء، وأنه "قادم لا محالة"، وأن قدومه مسألة وقت ليس إلا، على حد تعبيره، مشيرًا خلال "القمة العالمية للحكومات في دبي" إلى أنه أعطى تحذيرًا مماثلاً في عام 2018 من احتمال حدوث جائحة، وقد ثبت أنه كان على حق مع تفشي فيروس "كورونا" القاتل.