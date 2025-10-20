في المقابل، لم تُظهر حمامات الحلقات - التي تركز على قطف البذور بدقة أي أنها تتعامل مباشرة مع التفاصيل- أي حساسية متسقة، حيث اختلفت استجاباتها: بعضها خُدع كالبشر، والبعض الآخر لم يُخدع، وبدا الكثير منها غير متأثر. يشير هذا إلى أسلوب معالجة أكثر محلية، أقل تأثرًا بالسياق المحيط، ومُصمم على التفاصيل الدقيقة بدلاً من تكامل المشهد العام.