تونس نحو دورة ثانية للانتخابات النيابية وسط توقعات بمشاركة ضعيفة

ونواب البرلمان الـ 161 الذين سينتَخبون، الأحد، ليس بإمكانهم دستورياً "منح الثقة للحكومة، ولا يمكن أن يوجّهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس"، وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية حمّادي الرديسي؛ لوكالة فرانس برس، إضافة إلى ذلك، لا يمكن عزل الرئيس أياً تكن الأسباب.