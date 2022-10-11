صور جديدة.. "ناسا" تكشف نتيجة اصطدام مركبتها بجرم سماوي

وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يقصد فيها البشر إحداث اصطدام متعمد بين مركبة فضائية وجسم فضائي إلا أن تجربة ناسا الأخيرة هي الأولى من حيث تغيير مدار الكويكب، وإعداد استراتيجية لصرف أي كويكبات مهددة للأرض في المستقبل.