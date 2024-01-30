"فزع" من القرار بين صناعها.. لماذا منعت بريطانيا بيع هذا النوع من السجائر الإلكترونية؟

في المقابل، أشارت الحكومة إلى بيانات تُظهر أن عدد الأطفال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية في السنوات الثلاث الماضية تَضاعف 3 مرات؛ حيث يستخدم 9% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا هذه المنتجات في الوقت الحالي.