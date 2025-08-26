ماسك يقاضي "أبل" و"أوبن أيه آي" بتهمة احتكار سوق الذكاء الاصطناعي

وقالت الشركة في دعواها إن الشركتين تسعيان إلى محاصرة سوق الذكاء الاصطناعي والحفاظ على احتكارهما له، عبر دمج خدمات "شات جي بي تي" في أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك"، مع التقليل من إبراز تطبيقات منافسة مثل "إكس" و"جروك" داخل متجر التطبيقات، الأمر الذي يحد من فرص الابتكار والمنافسة العادلة.