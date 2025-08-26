ماسك يقاضي "أبل" و"أوبن أيه آي" بتهمة احتكار سوق الذكاء الاصطناعي

رفعت شركة "إكس أيه آي" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركتي "أبل" و**"أوبن أيه آي"** أمام محكمة اتحادية في ولاية تكساس، متهمة إياهما بالتآمر غير القانوني لإحباط المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في ما يتعلق بتصنيف التطبيقات داخل متجر "آب ستور".
وقالت الشركة في دعواها إن الشركتين تسعيان إلى محاصرة سوق الذكاء الاصطناعي والحفاظ على احتكارهما له، عبر دمج خدمات "شات جي بي تي" في أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك"، مع التقليل من إبراز تطبيقات منافسة مثل "إكس" و"جروك" داخل متجر التطبيقات، الأمر الذي يحد من فرص الابتكار والمنافسة العادلة.
وطالبت الشركة بتعويضات بمليارات الدولارات، معتبرة أن ممارسات "أبل" و"أوبن أيه آي" ألحقت أضرارًا مباشرة بمكانة تطبيقاتها.
من جانبه، قال متحدث باسم "أوبن أيه آي" في بيان صحفي: "هذه القضية تتماشى مع نمط المضايقات المستمر لماسك"، في إشارة إلى خلافاته المتكررة مع الشركة.
وكان ماسك قد هدد في وقت سابق من الشهر الجاري بمقاضاة "أبل"، مؤكدًا أن سلوكها يجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي – باستثناء "أوبن أيه آي" – الوصول إلى صدارة متجر التطبيقات.