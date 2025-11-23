حصيلة فيضانات الفيتنام ترتفع إلى 90 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في الفيتنام إلى 90 شخصًا، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 12 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين بعد أيام من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية.