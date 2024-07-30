"حجمها أكبر من القطط".. ملايين الجرذان تهدد مستقبل الأولمبياد

فيما كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية خلال 48 ساعة، ويصل منسوبها إلى 2 بوصة (أقل من 1سم)، تسببت في خروج حوالي 6 ملايين جرذ ضخم "بحجم القطط" من جحورها تحت الأرض، حتى إن الفئران هاجمت أحد صحفيي "ديلي ستار" في أثناء جلوسه لتناول العشاء بضاحية بيرسي.