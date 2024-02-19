الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا واسعًا بشأن انتهاكات "تيك توك"

ويركز التحقيق على خصوصية وسلامة القاصرين، وستنظر اللجنة في الجوانب السلبية المحتملة لتصميم "تيك توك" وخوارزمياته، بما في ذلك السلوك الإدماني، التي يمكن أن تؤدي إلى محتوى ضار.