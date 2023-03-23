حول العالم في صورة: هكذا استقبلوا الربيع.. الثلوج تدفن منازل في هذه الولاية الأمريكية

واعتادت تلك المنطقة الجبلية على تساقط الثلوج على قمم جبالها، إلا أنها هذه المرة سقطت بطريقة استثنائية غير مسبوقة، فقد شق هذا الموسم الشتوي غير الاعتيادي طريقه ليصبح ثاني أكثر المواسم هطولاً للثلوج خلال 77 عامًا في تلك المنطقة، ولا تزال هناك فرصة لتجاوز الرقم القياسي المسجل في موسم 1951/1952 عندما تقطعت السبل لمدة 3 أيام بأكثر من 200 راكب على متن أحد القطارات المتجهة إلى سان فرانسيسكو قادمة من شيكاغو، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".