حول العالم في صورة: هكذا استقبلوا الربيع.. الثلوج تدفن منازل في هذه الولاية الأمريكية

في هذه الصورة التي نشرها موقع "جيتي إيمادجيس"، المختص بالصور ومقاطع الفيديو، تظهر منازل شبه مدفونة؛ بسبب الثلوج الكثيفة التي تساقطت على منطقة سييرا نيفادا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
واعتادت تلك المنطقة الجبلية على تساقط الثلوج على قمم جبالها، إلا أنها هذه المرة سقطت بطريقة استثنائية غير مسبوقة، فقد شق هذا الموسم الشتوي غير الاعتيادي طريقه ليصبح ثاني أكثر المواسم هطولاً للثلوج خلال 77 عامًا في تلك المنطقة، ولا تزال هناك فرصة لتجاوز الرقم القياسي المسجل في موسم 1951/1952 عندما تقطعت السبل لمدة 3 أيام بأكثر من 200 راكب على متن أحد القطارات المتجهة إلى سان فرانسيسكو قادمة من شيكاغو، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
ومنذ ديسمبر الماضي، تسببت العواصف الثلجية المتواصلة على سييرا نيفادا في فوضى غير مسبوقة، ومنها إغلاق منتجعات تاهو للتزلج الشهيرة في مناسبات عدة، كما ألغي اليوم الأخير من بطولة ولاية نيفادا للتزلج على الجليد، إضافة إلى إغلاق المدارس أبوابها لأيام، وانهيار أسقف المنازل والمحال.
وتواجه كاليفورنيا تقلبات حادة في الطقس من حين لآخر، ففي الوقت الذي ينهمر الثلج، ويغطي الجليد مرتفعاتها الجبلية في سييرا نيفادا، تغوص أجزاء أخرى من الولاية الذهبية في مياه الفيضانات العارمة، التي تسببت في فوضى عارمة على طول شوارعها وطرقها الرئيسة، فيما تعاني مناطق كثيرة منها على مدار العام بسبب الجفاف، وحرائق الغابات التي تلتهم ملايين الهكتارات سنويًا.
وتبلغ تقديرات الأضرار الناجمة عن سلسلة العواصف التي ضربت الولاية في الفترة الأخيرة من 31 إلى 34 مليار دولار، بما في ذلك المنازل والمركبات التي تضررت، أو فقدت بسبب الطقس غير المستقر.