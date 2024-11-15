فتش عن الإبادة الجماعية.. فندق يرفض استضافة زوجين إسرائيليين و"تل أبيب" تحقق!

وقال رئيس الجالية اليهودية في فينيسيا داريو كاليماني، الخميس: "أشعر بحزن لا حدود له بسبب الجهل الذي يظهره بعض الأشخاص. عندما لا توافق على ما تفعله إسرائيل فإنك تنشر الكراهية ضد جميع الإسرائيليين".