حول العالم في صورة: سيارات عائمة وغارقون.. هذا ما حدث في البرازيل

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" يحاول عُمال الإنقاذ والسكان المحليون العثور على ناجين بعد انهيار أحد الجسور المقامة على نهر كوروسا في ولاية أمازوناس شمال غرب البرازيل.
وتظهر السيارات العائمة في النهر بعد الانهيار الكارثي للجسر، وغرق وإصابة الركاب، فيما أعلنت السلطات وفاة 3 أشخاص على الأقل، وإصابة 14 آخرين.
وقالت حكومة أمازوناس إن الجسر الواقع قرب مدينة كاريرو، التي تبعد نحو 100كم عن ماناوس عاصمة الولاية، انهار؛ وهو ما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة.
ولا يزال البحث جاريًا عن الضحايا؛ فقد تسبب الحادث في سقوط 12 سيارة بعد انهيار مفاجئ للجسر أثناء سيرها عليه، فيما يُرجَّح أن ترتفع حصيلة القتلى.