لأن الدماغ البشري لا يزال لغزًا.. علماء: مخاطر شديدة في البقاء مستيقظًا بعد منتصف الليل

يقول مؤلفو فرضية "العقل بعد منتصف الليل": "الانتحار، الذي كان لا يمكن تصوره في السابق، يظهر كهروب من الوحدة والألم، وقبل النظر في تكاليف الانتحار، يكون الشخص قد اكتسب الوسائل، وأصبح مستعدًا للتصرف في وقت لا يكون فيه أحد مستيقظًا لمنعه".