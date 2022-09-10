الطبيب فتح بطن امرأة حامل قبل موعد ولادتها بـ3 أشهر ثم أغلق الجرح: لا تبلغوا أحدًا

وتم إدخال المرأة الحامل إلى المستشفى في 21 أغسطس الماضي بعد أن شعرت بتوعك، وبعد إبقائها تحت المراقبة لمدة يومين، قرر الطبيب القيام يولادة قيصرية في 23 أغسطس دون إجراء أي فحص بالموجات فوق الصوتية، رغم أنه كان يعلم أنها ستضع طفلًا في أوائل ديسمبر المقبل؛ على حد زعم أفراد الأسرة.