السعال الجاف المستمر عند الأطفال.. 6 أسباب و5 نصائح طبية للتخلص منه

يمكن لبعض اضطرابات القلب لدى الأطفال، وخاصة قصور القلب، أن تسبّب تراكم السوائل في الرئتين؛ ما يجعل الطفل يشعر بشكلٍ متكرّرٍ بالحاجة إلى السعال، وقد يكون هناك ألمٌ في الصدر، وضيقٌ في التنفس في أثناء الراحة، وتورمٌ في الساقيْن والقدميْن، والتعب المتكرّر، وفي مثل هذه الحالات من المهم استشارة طبيب القلب لإجراء بعض الفحوصات للطفل للتعرُّف على سبب السعال الجاف المستمر، والبدء بالعلاج الأنسب؛ ليس فقط لتخفيف السعال، بل لعلاج مشكلات القلب.