"طارئة دولية" وصلت السويد.. 18 ألف إصابة بشرية بـ"جدري القردة" في أفريقيا

وأشار التعداد الصادر عن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي أوضح أنّه تمّ تحديد الكثير من متحورات الفيروس، إلى أنّ ثمة 3101 حالة مؤكدة، و15636 حالة محتملة، و541 حالة وفاة تمّ الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة؛ وفقًا لما ذكرتْه "فرانس برس".