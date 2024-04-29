تمشي وتحرّك أفواهها.. شاهد كيف رسم صانع دمى البسمة على وجوه أطفال بغزة

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "واس"، قبل العدوان، كان لـ"كريرة" متجر كامل من الدمى الملوّنة، وغالباً ما كان يستعملها لتقديم عروض في المسارح، وحاليًا باتت العروض التي يوفرها تقام في مخيمات النازحين، بعدما أُجبر بسبب القصف الإسرائيلي على النزوح من منزله في مدينة غزة إلى دير البلح في وسط القطاع.